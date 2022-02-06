РИАМО - 6 фев. Штамм коронавируса омикрон все больше вытесняет дельту. Так, из поступающих в столичную больницу №15 порядка 80% пациентов заражены новым штаммом, сообщил главврач ГКБ №15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

Он добавил, что многие пациенты, поступившие в Филатовскую больницу, имеют патологии.

«Поводов для беспокойств нет, в клинике, как и по городу имеется резервный коечный фонд», - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

По его словам, на случай роста потока Covid-пациентов больница и персонал полностью готовы к приему больных во временные госпитали. Таких объектов на территории медучреждения три, каждый рассчитан на 81 Covid-койку. Еще в больнице есть резерв для приема пациентов в основных корпусах.

Ранее врач столичной больницы №40 Денис Проценко отметил, что у омикрона нет явных симптомов. Он очень похож на типичное ОРВИ.

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