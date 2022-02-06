РИАМО - 6 фев. Чтобы снизить вероятность возникновения пожара и того, что в нем пострадает или погибнет ребенок, детей нужно обучить правилам пожарной безопасности. При этом взрослым стоит самим подавать пример соблюдения этих правил, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Чтобы не произошло несчастных случаев, родителям нужно контролировать, чем занимаются дети в свободное время. Их нужно научить правилам поведения в экстремальных ситуациях, постоянно повторять правила, проводить небольшие экзамены на знание основ безопасности.

На видном месте в доме должен находиться список всех необходимых экстренных телефонов. Чтобы ребенок смог сообщить о происшествии, нужно убедиться, что он знает домашний адрес.

Помимо этого, стоит чаще напоминать детям об опасности игры с огнем, учить их правильно использовать бытовые электроприборы. Прежде, чем родителям надо будет уйти из дома, нужно проверить, спрятаны ли спички, выключены ли электроприборы и газ.

Если в доме печное отопление, то очень опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение маленьких детей.

По данным МЧС России, в прошлом году в стране на 6,2% увеличилось число пожаров, в них на 6,4% чаще стали гибнуть дети (2020 год – 357 детей, 2021 год – 380). Увеличение количества погибших отмечено в 45 субъектах Российской Федерации.

В этом году уже произошли пожары, в которых погибли дети. Причинами пожаров явились неисправность электропроводки и электрооборудования, печного отопления, неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении. Сопутствующими факторами развития таких пожаров являются отсутствие в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей, оставление детей без присмотра.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет предотвратить гибель детей в ходе возгораний.

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