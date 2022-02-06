РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. В подмосковном Подольске назначили нового замглавы по развитию производства и предпринимательства, им стал Иван Шляхтин, сообщил сотрудник администрации округа.

В администрации Подольска произошли изменения. Так, глава округа Николай Пестов назначил Ивана Шляхтина на должность заместителя главы по развитию производства и предпринимательства.

Должность начальника управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации округа, на которой ранее был Шляхтин, получил Эмиль Акки.

Кроме того, территориальное управление администрации Подольска в микрорайоне Климовск возглавил Роман Ермаков.