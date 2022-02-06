РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. В подмосковном Подольске толщина льда на реке Пахре варьируется в пределах от 14 до 21 см, замер проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщил старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» Альберт Леднев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы региона. По состоянию на 5 февраля на Пахре в черте поселка Дубровицы городского округа Подольск показали величину льда, как и накануне, от 14 до 21 см.

На поверхности Пахры отмечается прослойка воды между льдом и укрывающим его снежным покровом. Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявлено.

Раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду продолжается.