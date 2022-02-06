РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 фев. В Мытищинском лесопарке в воскресенье состоялись соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня - 2022», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В 11:40 прошло торжественное открытие соревнований, в 12:00 начались первые забеги.

«Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел, отложил все дела и взял лыжи, чтобы традиционно поучаствовать в нашей «Мытищинской лыжне». Она проходит в 17-й раз, с 2004 года. Сегодня хорошая погода, трасса накатанная. Спортсмены, любители, профессионалы собрались вместе, чтобы участвовать в соревнованиях», - сказал замглавы администрации горокруга, заслуженный работник физкультуры, спорта и туризма Московской области, мастер спорта России Владимир Агеев.

Соревнования проводились среди жителей различных возрастных категорий. В этом году гонки проходили в условиях антиковидных мер. Количество участников было ограничено до 450 человек. Победители и призеры в возрастных группах были награждены.

«Самое приятное, что наша лыжня проходит в период Олимпийских игр. Хочется от мытищинцев поздравить наших олимпийцев, которые уже выиграли медали. И пожелать в дальнейшем, чтобы Олимпиада в Пекине прошла удачно и чтобы наши победили. А наша задача, чтобы люди здесь набрались здоровья и с хорошим настроением вернулись домой», - отметил олимпийский чемпион, хоккеист, заслуженный мастер спорта Виктор Шалимов.