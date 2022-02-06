РИАМО - 6 фев. В Одинцовском округе продолжаются поиски пропавшего Владимира Ялунина в Москве-реке, водолазы сделали 5 погружений, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ночь на воскресенье бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке в Одинцовском округе. Мужчина вместе с транспортным средством провалился под лед на Москве-реке.

«Ищут, пока еще ищут. Пять погружений уже сделано водолазами. Уже сделано 20 погружений видеокамер, пока еще не нашли», - сказали в пресс-службе.​

На данный момент спасатели продолжают рубить и прорезать лунки во льду реки для дальнейшего поиска тела видеокамерами.

Специалисты ГСУ СК России по Московской области начали проверку по факту пропажи Ялунина в Одинцовском округе. Также к поиску экс-замминистра юстиции РФ присоединились криминалисты СКР.

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