РИАМО - 6 фев. Столичное приложение «Московский транспорт» стало призером престижной транспортной премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации «Мультимодальная интеграция», сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Данную награду вручили в Дубае, где проходит Международный транспортный конгресс и выставка MENA.
Награды UITP Awards вручают за развитие общественного транспорта в городах. У Москвы это уже третья победа в престижном конкурсе. В прошлые разы столица РФ получала признание за комплексное развитие транспортной системы в Москве, а еще проект «Привет, Москва!» победил в номинации «Лучшая маркетинговая кампания».
Приложение «Московский транспорт» работает на базе MaaS (Mobility-as-a-Service/мобильность как услуга). С его помощью пассажиры могут создавать мультимодальные маршруты, узнавать прибытие общественного транспорта и заказывать автобус по требованию.
В прошлом году на базе городского приложения в мегаполисе запустили первый в РФ сервис перевозок по требованию «По пути». По итогу работы сервиса транспортная доступность улучшилась примерно для 100 тыс. москвичей.
По его словам, власти столицы вложили в этот проект много усилий, чтобы он улучшил транспортную доступность горожан в ТиНАО. Именно эту работу и отметили эксперты МСОТ, вручив Москве одну из самых престижных транспортных премий.
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