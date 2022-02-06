РИАМО - 6 фев. Столичное приложение «Московский транспорт» стало призером престижной транспортной премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации «Мультимодальная интеграция», сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Данную награду вручили в Дубае, где проходит Международный транспортный конгресс и выставка MENA.

Награды UITP Awards вручают за развитие общественного транспорта в городах. У Москвы это уже третья победа в престижном конкурсе. В прошлые разы столица РФ получала признание за комплексное развитие транспортной системы в Москве, а еще проект «Привет, Москва!» победил в номинации «Лучшая маркетинговая кампания».

Приложение «Московский транспорт» работает на базе MaaS (Mobility-as-a-Service/мобильность как услуга). С его помощью пассажиры могут создавать мультимодальные маршруты, узнавать прибытие общественного транспорта и заказывать автобус по требованию.

В прошлом году на базе городского приложения в мегаполисе запустили первый в РФ сервис перевозок по требованию «По пути». По итогу работы сервиса транспортная доступность улучшилась примерно для 100 тыс. москвичей.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы, которые делают поездки москвичей проще и удобнее. В 2021 году на базе приложения «Московский транспорт» мы первыми в России запустили сервис заказа автобуса по требованию «По пути», — рассказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, власти столицы вложили в этот проект много усилий, чтобы он улучшил транспортную доступность горожан в ТиНАО. Именно эту работу и отметили эксперты МСОТ, вручив Москве одну из самых престижных транспортных премий.

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