РИАМО - 6 фев. Россиянка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль в могуле в фристайле на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Вечерняя Москва».

По итогам третьей попытки российская спортсменка набрала 77,72 балла. Золото завоевала горнолыжница из Австралии Джакара Энтони (83,09), третьей стала американка Джелин Кауф (80,28).

Это уже пятая медаль российской сборной на текущей Олимпиаде. Также в воскресенье лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, а Денис Спицов взял серебро.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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