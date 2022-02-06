РИАМО - 6 фев. С 2010 года очереди в кассы столичной подземки в час пик уменьшились более чем в 10 раз. Так, в 2021- году в час пик пассажиры тратили на покупку билета в среднем 1,6 минуты, а не 20, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы увеличиваем число способов оплаты проезда, чтобы пассажиры не тратили лишнее время во время поездок в транспорте. И благодаря развитию единой билетной системы с 2010 года очереди в метро в час пик получилось сократить более чем в 10 раз», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что также идет экономия на печати бумажных билетов и чеков. Благодаря этому уменьшается вред окружающей среде. Билетная система российской столицы 2 года подряд была признана самой «умной» в мире на международных премиях.

Купить проездной также можно в приложении «Метро Москвы», что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Работает более 10 бесконтактных способов оплаты проезда: Face Pay, банковская карта на турникете, виртуальная «Тройка», покупка билета на «Тройку» в приложении «Метро Москвы», терминалы и автоматы по продаже билетов.

В Москве продолжат развивать современные способы оплаты проезда и делать их удобнее.

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