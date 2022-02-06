РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Территориальное управление администрации Подольска в микрорайоне Климовск возглавил Роман Ермаков, сообщил сотрудник администрации округа.

Ермаков пришел на работу в администрацию в 2017 году на должность главного эксперта отдела благоустройства территориального управления в микрорайоне Климовск. В 2018 году перешел на должность замначальника территориального управления, а с февраля 2022 года его назначили на должность руководителя территориального управления.

Он родился и вырос в Климовске, окончил школу №1. Всегда принимал активное участие в жизни микрорайона, в том числе и когда Климовск был отдельным городом.

Предыдущий руководитель территориального управления Эмиль Акки стал начальником управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации округа.