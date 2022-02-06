РИАМО - 6 фев. Столичный метрополитен выставит штраф водителю машины, застрявшей на путях в Москве, за остановку движения трамваев более чем на час, сообщили в пресс-службе городского Дептранса.

5 февраля на Симферопольском бульваре водитель за рулем Mercedes на скорости выехал на трамвайные пути и застрял. Мужчина выглядел пьяным, от медосвидетельствования на месте происшествия водитель отказался.

Чуть больше чем за год на данную иномарку выписано 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Из-за данного инцидента 2 маршрута трамвая не могли работать больше часа. Детали произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. К водителю иномарки применят меры в соответствии с законом, а метрополитен выставит в отношении него штраф почти на 1 млн рублей за большую задержку движения общественного транспорта города.

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