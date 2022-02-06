РИАМО - 6 фев. Из-за пандемии мировые лидеры во время встреч обходятся без рукопожатий. Именно этим объясняется то, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай он не обменялся рукопожатием с лидером КНР Си Цзиньпинем, сообщил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

Китаев пояснил, что все эти моменты обговаривают между собой службы протоколов. В отсутствии рукопожатий нет политического мотива. Решения принимают по соображениям безопасности.

Например, когда в августе прошлого года в Россию приехала тогда еще федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, по ее протоколу просили не жать ей руки.

«Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов», – сказал Китаев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Китаев подчеркнул, что все согласовывается заранее. И в этот раз со стороны Китая была просьба обойтись без рукопожатия. В итоге Владимир Путин не стал протягивать руку Си Цзиньпину.

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