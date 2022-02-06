РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Посетителей гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Глобус» микрорайона Климовск в Подольске эвакуировали в воскресенье днем, сообщила посетительница одного из гипермаркетов.
В воскресенье между 12:00 и 13:00 в соцсети «ВКонтакте» стали появляться сообщения об эвакуации посетителей двух гипермаркетов микрорайона Климовск. Так, в группе «Я люблю Подольск» сообщили о том, что на месте работали специалисты с собаками.
Она отметила, что минут через 40 толпа рассосалась и два гипермаркета заработали в штатном режиме.
Получить оперативно комментарий по данному инциденту у сотрудников правоохранительных органов не удалось.
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