РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Посетителей гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Глобус» микрорайона Климовск в Подольске эвакуировали в воскресенье днем, сообщила посетительница одного из гипермаркетов.

В воскресенье между 12:00 и 13:00 в соцсети «ВКонтакте» стали появляться сообщения об эвакуации посетителей двух гипермаркетов микрорайона Климовск. Так, в группе «Я люблю Подольск» сообщили о том, что на месте работали специалисты с собаками.

«Сначала всех попросили выйти и оставить свои покупки в «Глобусе». Люди и весь персонал так и поступили. На парковке образовалось огромное столпотворение. Я приехала чуть позже и отправилась в «Леруа Мерлен», где тоже всех попросили выйти и оставить свои покупки. На парковке была огромная толпа, произошло несколько аварий. Затем «Глобус» открыли, и все посетители отправились туда греться», - сказала посетительница.

Она отметила, что минут через 40 толпа рассосалась и два гипермаркета заработали в штатном режиме.

Получить оперативно комментарий по данному инциденту у сотрудников правоохранительных органов не удалось.