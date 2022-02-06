РИАМО - 6 фев. В 2022 году в столице планируют расширить географию работы сервиса перевозок по требованию «По пути», который начал работать в новой Москве осенью. Этот сервис представляет собой фактически городское такси со стоимостью поездки в 51 рубль, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Через приложение «Московский транспорт» пассажиры заказывают небольшой комфортный автобус, который приезжает в отдаленные районы в среднем всего за 15 минут. В этом году будем расширять географию сервиса», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр также рассказал о повышении качества других пассажирских сервисов. Так, с 2021 года при оплате поездки по карте «Тройка» можно бесплатно пересаживаться между автобусами, трамваями и электробусами. С начала этого года ввели бесплатные пересадки внутри одного маршрута. Российская столица является одним из немногих городов мира, где есть такая возможность. Активировать баланс «Тройки» можно на любом валидаторе в наземном городском транспорте.

На всех станциях подземки работает система оплаты Face Pay. В этом году планируется запустить Face Pay на Московском центральном кольце, в пилотном режиме сервис запустят в наземном транспорте и на Московских центральных диаметрах. Кроме того, планируется интеграция соцкарт.

В городе планируют сделать доступной оплату проезда банковской картой на всех турникетах в столичной подземке. Дистанционными системами оплаты проезда пользуются свыше 70% пассажиров.

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