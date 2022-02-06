РИАМО - 6 фев. У ресторана на Кожевнической улице в столице произошла массовая драка, сообщает ТАСС.

Конфликт между 6 мужчинами перерос в драку. Один из участников распылил перцовый баллончик в сторону других.

В отношении 2 участников драки составили административные материалы за мелкое хулиганство. Им грозит штраф или административный арест.

Проводится проверка, устанавливаются причины драки.

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