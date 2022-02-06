РИАМО - 6 фев. Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова, который завоевал золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Глава государства пожелал спортсмену новых успехов, сообщает Nation News.

Александр Большунов принес российской команде первое золото на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, серебряным призером гонки стал другой представитель российской команды Денис Спицов.

Путин обратил внимание, что Большунов в ходе гонки показал уверенный настрой на победу и бойцовские качества.

«Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев», — приводятся слова Путина в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Большунову здоровья и новых успехов.

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