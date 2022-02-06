РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» продолжают помогать нуждающимся во время новой волны Covid-19, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

В сложный период массовой заболеваемости волонтеры продолжают трудиться. Те, кто сам находится на карантине, ищут в интернете необходимые лекарства для пожилых людей, заказывают доставку, тем самым оберегают подопечных от лишнего контакта.

Те добровольцы, кто в состоянии трудиться, помогают развозить продукты подопечным (ведь сейчас часто болеют семьями), собирают помощь погорельцам, помогают чинить сантехнику одиноким, работают в «Лавке добра».

Волонтеров призвали беречь себя.