РИАМО - 6 фев. В ночь на воскресенье в подмосковном Зарайске ударил мороз в минус 22,2 градуса, в Серебряных Прудах была зафиксирована температура в минус 21 градус, в Электростали – минус 19 градусов, в Коломне – минус 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ночью в воскресенье к центральным областям европейской части России приблизился атмосферный фронт атлантического циклона. Из-за него образовалась облачность, она защитила землю от сильного выхолаживания. В западных областях центра России пошел снег, минимальная температура опустилась до минус 8 – минус 7 градусов.

На западе и северо-западе Подмосковья — в Можайске, Волоколамске и Клину — температура опустилась до минус 12 – минус 10 градусов.

До востока региона атмосферный фронт не добрался, поэтому там воздух начал интенсивно выхолаживаться. Это стало причиной того, что на востоке и юго-востоке Подмосковья температура опустилась до минус 20 градусов и ниже.

В течение дня в Московской области сохранится большой разброс температур. На западе и юго-западе может наблюдаться оттепель, на востоке – мороз.

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