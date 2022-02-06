РИАМО - 6 фев. Российский лыжник Александр Большунов отметил, что ради олимпийского золота стоит пройти большой путь. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В воскресенье российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро в скиатлоне.

«Ради такого стоит пройти такой путь! Я — олимпийский чемпион!» — написал Большунов на своей странице в Instagram.

Поклонники поздравили его с победой в комментариях к посту.

С победой лыжника поздравила и его супруга Анна, которая не смогла поехать с мужем в Пекин. На своей странице в Instagram она разместила фото спортсмена с подписью «Мое золото».

Большунов проехал 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды.

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