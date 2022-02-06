РИАМО - 6 фев. На текущей неделе по дорогам Москвы перемещалось порядка 2,7 млн машин, что на 15% меньше, чем в декабре 2021 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Привычное время в пути от дома до работы на этой неделе на авто сократилось почти на треть. Это связано с тем, что часть горожан и жителей Подмосковья работает в дистанционном режиме и меньше передвигается по городу. Загруженность столичных дорог уменьшилась с 8-9 до 5-6 баллов в часы пик.

По рабочим дням в декабре порядка 800 тыс. авто приезжали из Подмосковья в мегаполис, а на текущей неделе их количество уменьшилось до 600 тыс.

Для свободного передвижения по улицам и магистралям Москвы нужно, чтобы около 450 тыс. водителей и пассажиров доезжали до места назначения на общественном транспорте. Это стало реальнее в столице с учетом того, что с 2010 года здесь заработали 160 станций метрополитена, МЦК и МЦД с удобными тарифами.

Так, Мичуринский проспект столицы может стать свободнее на 14%, если число авто уменьшится на 3,6 тыс., а автомобильный трафик на Профсоюзной улице снизится на 8%, если на 2,5 тыс. машин станет меньше.

«Москва - крупный мегаполис, по которому ежедневно перемещаются больше 10-12 млн человек. Если бы все разом выехали на автомобилях, то дальше двора никто бы не уехал», - пояснил заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что задачей столичных властей является создание такого городского транспорта, чтобы он был хорошей альтернативой личному авто.

«Ежегодно в Москве открывается около 10 станций метро, БКЛ (Большая кольцевая линия метро - ред.) — в ближайшие год-два полностью сомкнется, готовятся к запуску МЦД 3, 4, 5, запускаются новые поезда, развиваются альтернативные виды транспорта, чтобы люди пользовались общественным транспортом больше и больше и имели удобный и безопасный выбор», - заключил Ликсутов.

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