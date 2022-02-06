РИАМО - 6 фев. Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина в столице, сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ранее РЕН ТВ сообщало, что Шингаркина избили возле офиса на Самотечной улице. Его доставили в больницу с переломом носа.

Бывший депутат записал видеоролик. Он рассказал, что его преследовали. Шингаркин связал нападение со своей деятельностью.

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