РИАМО - 6 фев. Пьяная ссора между матерью и дочерью в Пушкине закончилась поножовщиной, пострадавшую 1984 года рождения госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Медики скорой помощи забрали женщину из квартиры дома 22 мкр. Серебрянка в Пушкине. Ее госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота.

По подозрению в нападении полицейские задержали мать пострадавшей 1963 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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