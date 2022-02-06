РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Почетное звание мастера спорта присвоят подольской лыжнице на традиционной церемонии «Триумф», сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

В Подольске ежегодно проводится церемония «Триумф», на которой подводят итоги прошедшего спортивного сезона и отмечают лучших спортсменов округа.

«В поселке Дубровицы работает флагманская спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам, спортсмены которой регулярно становятся призерами и победителями различных соревнований. В текущем году во время подведения итогов спортивного сезона 2021 года на ежегодной церемонии «Триумф» будут присваивать звание мастера спорта воспитаннице данной школе Ирине Головатюк», - сказал Назаров.

Он отметил, что церемония «Триумф» будет проходить 9 февраля.