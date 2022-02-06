РИАМО - 6 фев. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата СКР подключиться к поиску и выяснению обстоятельств пропажи бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина в Одинцовском округе Подмосковья, сообщается на сайте СКР.

По данным СК, в ночь на воскресенье Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке в Одинцовском округе. Мужчина вместе с транспортным средством провалился под лед.

СК начал доследственную проверку по данному факту. На реке был обнаружен разлом льда, в который мог провалиться квадроцикл.

На месте трагедии работают следователи и экстренные службы.