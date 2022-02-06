РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Среди участников традиционных лыжных гонок «Львовская лыжня» в Подольске в воскресенье будут разыграны более 70 наград, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодные соревнования проходят в микрорайоне Львовский с 11:00. В них принимают участие около 200 спортсменов, которые соревнуются на дистанциях от 200 м до 6 км.

«Участники будут соревноваться в 12 возрастных категориях (среди мужчин, женщин, девочек и мальчиков общее число возрастных категорий – 24). Для них были подготовлены 72 награды – это кубки, медали, ценные призы и многое другое. В частности, они получат брендированные шапочки с логотипом соревнований», - сказал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

Для участников и зрителей также подготовили солдатскую кашу и горячий чай.