РИАМО - 6 фев. На следующей неделе на территории Подмосковья и столицы прогнозируется первая февральская оттепель, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы - на 6-7 градусов, снег станет оседать», — сказала Позднякова.

Она отметила, что 7 февраля ожидается умеренно морозный день, когда дневная температура в столице будет до минус 5 градусов.

По ее словам, с 8 по 13 февраля погоду в регионе будет определять теплая часть циклона. Температура будет составлять от минус 4 до плюс 1 градуса. В Москве температура воздуха прогнозируется около 0 градусов, а ближе к центру города она будет положительной.

Также в Московском регионе ожидается небольшой снег, наиболее значимые осадки пройдут 8 и 10 февраля. Существенного прироста снежного покрова не ожидается.

«Желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Московском регионе>>