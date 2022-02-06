РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Около 200 любителей активного образа жизни приняли участие в традиционных лыжных гонках «Львовская лыжня» в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодные соревнования по лыжным гонкам «Львовская лыжня» проходили в воскресенье в микрорайоне Львовский. Они начались в 11:00.

«Впервые в гонках приняли участие так много человек - порядка 200 участников. Им предстояло показать свое мастерство на дистанциях от 200 метров до 6 километров. Отрадно, что данные соревнования проходят в дни XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Призываем всех активно болеть за российских спортсменов. Хочу пожелать всем горожанам крепкого здоровья, хорошего настроения и достойных результатов», - сказал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

Он добавил, что данный вид спорта активно развивается в округе. В текущем зимнем сезоне в Подольске для любителей лыж были накатаны 4 большие лыжни. Горожан призвали вместе с детьми кататься на лыжах и проводить свободное время на свежем воздухе.