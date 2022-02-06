РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Жители подмосковного Подольска смогут посмотреть показательное выступление юных хоккеистов 13 февраля в парке Талалихина, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Горожан приглашают посетить показательное выступление юных подольских хоккеистов. Мероприятие состоится 13 февраля с 11:00 до 12:30 на катке в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина.

На лед выйдут воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» 2013 года рождения. В программе выступления: разминка; эстафеты; показательная игра.