РИАМО - 6 фев. В столице продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, в 2022 году появится еще 2 подобных центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Она добавила, что были разработаны клиентские пути по различным диагнозам, чтобы максимально быстро провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам.
Все необходимые диагностические службы для постановки или исключения диагноза онкологического заболевания сосредоточены в центрах. Также они оснащены высококлассным оборудованием - УЗИ экспертного класса, маммографами с томосинтезом, рентгенодиагностическим комплексом.
В спектр лечебных и диагностических возможностей входят биопсия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, дерматоскопия и другие. Помимо этого, в центре будут организованны кабинеты лечения боли и психологической поддержки пациентов и их родственников.
В малых операционных будут проводить малоинвазивные вмешательства, после которых пациенты смогут в тот же день вернуться домой.
Для людей с ограниченными возможностями в перемещении в зданиях предусмотрены пандусы, и четкая маршрутизация.
Раннее выявление онкологии
Ракова отметила, что важным является раннее выявление онкологических заболеваний. Столица работает над созданием реестра, в котором в режиме реального времени будут отображаться все посещения пациентами врачей и результаты анализов.
В Москве к открытию уже готовится онкохирургический корпус в городской клинической онкологической больнице №1 на Загородном шоссе, на финальном этапе находятся ремонтные работы в современной патоморфологической лаборатории Московской городской онкологической больницы №62. Строится лечебно-диагностический корпус Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и корпус лучевой терапии в медкомплексе в Коммунарке.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии