РИАМО - 6 фев. В столице продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, в 2022 году появится еще 2 подобных центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2021 году мы открыли два новых центра амбулаторной онкологической помощи. В них созданы самые широкие возможности для быстрой и качественной диагностики онкологических заболеваний, комфортные условия для лечения пациентов», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что были разработаны клиентские пути по различным диагнозам, чтобы максимально быстро провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам.

Все необходимые диагностические службы для постановки или исключения диагноза онкологического заболевания сосредоточены в центрах. Также они оснащены высококлассным оборудованием - УЗИ экспертного класса, маммографами с томосинтезом, рентгенодиагностическим комплексом.

В спектр лечебных и диагностических возможностей входят биопсия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, дерматоскопия и другие. Помимо этого, в центре будут организованны кабинеты лечения боли и психологической поддержки пациентов и их родственников.

В малых операционных будут проводить малоинвазивные вмешательства, после которых пациенты смогут в тот же день вернуться домой.

Для людей с ограниченными возможностями в перемещении в зданиях предусмотрены пандусы, и четкая маршрутизация.

Раннее выявление онкологии

сайт мэра Москвы

Ракова отметила, что важным является раннее выявление онкологических заболеваний. Столица работает над созданием реестра, в котором в режиме реального времени будут отображаться все посещения пациентами врачей и результаты анализов.

«По каждому пациенту будет выстраиваться индивидуальный план для проактивного приглашения на обследование. Мы планируем работать по онкоскринингу с целевыми группами населения: пациентами с предраковыми заболеваниями, людьми с онкологическими заболеваниями в семейном анамнезе, жителями определенной возрастной группы риска возникновения новообразований. <…> Также для пациентов с подозрением на наличие опухоли мы разработали оптимальный набор исследований по шести видам заболеваний, который позволит в кратчайшие сроки подтвердить или исключить болезнь», — уточнила она.

В Москве к открытию уже готовится онкохирургический корпус в городской клинической онкологической больнице №1 на Загородном шоссе, на финальном этапе находятся ремонтные работы в современной патоморфологической лаборатории Московской городской онкологической больницы №62. Строится лечебно-диагностический корпус Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и корпус лучевой терапии в медкомплексе в Коммунарке. ​