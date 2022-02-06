РИАМО - 6 фев. В новом инновационном образовательном центре ТиНАО столицы объединят школу на 1350 учеников и детский сад для 350 воспитанников. В здании сделают театральный зал и планетарий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В центре будут оборудованы классы для исследовательской деятельности. Появятся медицинские инженерные классы, планетарий, лаборатории для практического изучения химии и биологии.

Также оборудуют многофункциональный артиум, в котором можно отдыхать, проводиться групповые занятия, лекции или использовать в качестве киноконцертного зала.

«Все проекты разрабатываются индивидуально, они соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью. С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в детских садах и школах. Наша задача — построить и передать городу объекты так, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест», — отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в течение ближайших 3 лет инвесторы планируют ввести в новой Москве 69 объектов образования и 7 объектов здравоохранения.​