РИАМО - 6 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал российским спортсменам успешного выступления на Олимпиаде в Пекине и пригласил жителей региона посетить фан-зоны Игр.

«Ребята, всем привет. Хочу пожелать успешного выступления на Олимпиаде. Мы все и на лыжне, и на льду будем переживать за вас, за всю нашу сборную, за ребят, которые представляют Подмосковье. Вы все — одна команда, мы будем с вами. Мы переживаем – вы побеждаете!» - сказал губернатор в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

В Подмосковье работают 5 фан-зон, где можно поболеть за российских спортсменов на Играх. Фан-зоны находятся в Одинцове (парк Малевича и парк имени Лазутиной), в Химках (сквер «Юбилейный»), в Домодедове (парк «Елочки»), в Красногорске (Павшинская пойма)

Губернатор призвал жителей региона приходить в фан-зоны и болеть за олимпийцев. Соревнования показывают на больших экранах в прямом эфире. А по выходным дням гостей фан-зон ждет развлекательная программа с мастер-классами и викторинами.

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