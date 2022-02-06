РИАМО - 6 фев. В столице за сутки госпитализировали 1426 человек с коронавирусом, это почти на 9% меньше, чем днем ранее (1566), сообщает московский оперштаб.

Однако в городе растет доля госпитализированных от суточного числа выявляемых случаев. Так, по данным на 6 февраля, в столице за сутки госпитализировали 7,6% человек от числа выявленных за сутки случаев инфицирования. По данным на 5 февраля, этот показатель составлял 7%.

За сутки в городе выявили 18 856 случаев Covid-19, вылечились от коронавируса 13 022 человека, умер 81 человек с инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключены 578 человек.

С начала пандемии в Москве выявили 2 495 891 случай Covid-19, выздоровели после коронавируса 2 034 827 человек, умерли 39 434 пациента с инфекцией.

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