РИАМО - 6 фев. В столице проведут механизированное подметание проезжей части, дворов, тротуаров от снега, при необходимости их обработают от гололеда, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ночь на воскресенье в столице прошел небольшой снегопад. В течение дня также ожидается снег местами. Коммунальные службы постоянно контролируют состояние улиц, проводят регламентные работы в соответствии с погодой.

Особенно контролируется очистка тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходных зон, подходов к станциям подземки, МЦК и социальным объектам.

Водителей призвали с пониманием относиться к работе городских служб.

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