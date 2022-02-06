РИАМО - 6 фев. За прошедшие сутки госпитализация пациентов с коронавирусом на территории РФ сократилась на 29,3% по сравнению с предыдущим днем. В больницы доставлены 12 749 человек, сообщает оперштаб.

В стране за сутки выявили 180 071 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 59 583 человека, умер 661 заболевший.

С начала пандемии в РФ выявлено 12 810 118 случаев инфицирования, выздоровел 10 569 271 пациент, умерли 335 414 человек с коронавирусом.

В РФ начали действовать новые правила карантина по коронавирусу. Так, контактировавшим с зараженными уже не нужно соблюдать изоляцию, а переболевшим Covid-19 не нужно делать повторный ПЦР-тест, если они лечились более 7 дней.

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