РИАМО - 6 фев. В столице скончался еще 81 пациент с Covid-19, с начала пандемии в городе умерли 39 434 человека с коронавирусом, сообщает московский оперштаб.

В столице за сутки выявили 18 856 случаев инфицирования, вылечились от Covid-19 еще 13 022 человека. С начала пандемии в городе выявили 2 495 891 случай коронавируса, выздоровели после инфекции 2 034 827 человек.

С воскресенья в России вступили в силу новые правила карантина по коронавирусу. Контактировавшие с инфицированными больше не должны соблюдать карантин. Помимо этого, защитные перчатки больше не являются обязательной мерой по борьбе с распространением Covid-19.

Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее назвал суточные показатели по инфекции в городе запредельными.

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