РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. В подмосковном Подольске отметили резкий дефицит компонентов крови всех групп и резусов, сообщили в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В обособленном подразделении «Подольск» Московского областного центра крови резкий дефицит компонентов крови всех групп и резусов. В связи с этим горожан просят проявить свою социальную активность и поучаствовать в сдаче крови.

Прием доноров проводится с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 9. При себе необходимо иметь паспорт.

Согласно правилам донорства, за двое суток до процедуры нельзя употреблять жирную, копченую, соленую пищу и алкоголь. В день сдачи крови обязательно нужно легко позавтракать.

Донорами могут стать и те, кто уже перенес коронавирус. Если болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме, то сдать кровь можно через месяц после выздоровления, а если были осложнения – через полгода.

Донорами могут быть граждане РФ с постоянной регистрацией на территории страны.