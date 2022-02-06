РИАМО - 6 фев. От коронавируса в Подмосковье вылечились еще 7155 пациентов, с начала пандемии выздоровели после инфекции 657 210 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 10 443 случая заражения, умерли 40 Covid-пациентов. С начала пандемии в области выявили 824 697 случаев коронавируса, скончались 13 553 человека с подтвержденной инфекцией.

Коллективный иммунитет от коронавируса в регионе составляет 71,5%. Полностью вакцинацию от Covid-19 в области прошли 4 875 011 человек.

Ранее замдиректора по клинической работе МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что у постковидного синдрома после штамма омикрон отмечается меньше симптомов. Так, у переболевших реже наблюдаются признаки тромбозов, сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

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