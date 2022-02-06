РИАМО - 6 фев. В Московской области за минувшие сутки выявили 10 443 новых случая Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 824 697 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье отменяется карантин по Covid‑19 в школах и детских садах. Решение было принято в связи с постановлением Роспотребнадзора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что из-за увеличения числа заразившихся Covid-19 в регионе наблюдается большая нагрузка на медиков.

Лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация. Прививки делаются бесплатно российской вакциной.

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