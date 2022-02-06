РИАМО - 6 фев. В России за минувшие сутки скончался 661 пациент с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в стране умерли 335 414 заболевших, сообщает оперштаб.

В столице умер 81 Covid-пациент, в Санкт-Петербурге – 67, в Московской области – 40, в Нижегородской области – 31, в Алтайском крае – 21, в Иркутской области – 17.

За сутки в стране выявили 180 071 случай Covid-19, выздоровели 59 583 человека. С начала пандемии в РФ выявили 12 810 118 случаев инфицирования, вылечился 10 569 271 пациент.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Сделать прививку можно в поликлиниках, также работают выездные пункты.

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