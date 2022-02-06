РИАМО - 6 фев. В Подмосковье и столице до 13 часов 7 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей Центрального федерального округа.

6 февраля в Московском регионе будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура составит минус 4 – минус 2 градуса.

7 февраля будет облачно, пройдет небольшой снег, мокрый снег, ожидается гололедица. Ночью будет минус 4 – минус 2 градуса, днем — минус 1 – плюс 1 градус.

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