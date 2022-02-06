РИАМО - 6 фев. Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, еще один россиянин Денис Спицов взял серебро.

Большунов прошел олимпийскую трассу за 1 час 16 минут и 9,8 секунды. Спицов завершил эту гонку на 1 минуту и 11 секунд позже лидера.

Как уточняется на сайте Олимпийского комитета России, для Большунова это уже пятая олимпийская медаль в карьере, но первое золото. В Пхенчхане спортсмен выиграл три серебра и бронзу.

Спицов стал четырехкратным призером Игр. В 2018 году в Южной Корее у лыжника были две серебряные и одна бронзовая медали.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля.

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