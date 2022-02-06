РИАМО - 6 фев. В столице от Covid-19 вылечились еще 13 022 человека, с начала пандемии в городе выздоровели после коронавируса 2 034 827 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в столице выявили 18 856 случаев инфицирования, с начала пандемии в городе выявили 2 495 891 случай Covid-19.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов отметил, что характер эпидемиологического процесса при штамме Covid-19 омикрон похож на сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Роспотребнадзор ранее отменил карантин для лиц, которые контактировали с заразившимися инфекцией. Еще после лечения от коронавируса больше не понадобится получать отрицательный результат ПЦР-теста, если сам процесс лечения занял больше недели.

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