РИАМО - 6 фев. В России за прошедшие сутки выявили 180 071 случай Covid-19, что является новым суточным рекордом. С начала пандемии в стране выявили 12 810 118 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

Роспотребнадзор ранее убрал из списка мер по борьбе с коронавирусной инфекцией ношение перчаток. Это решение начало действовать в стране с воскресенья. Еще для контактировавших с заболевшими Covid-19 отменили карантин.

Кроме того, переболевшим коронавирусом теперь не надо будет получать отрицательный результат ПЦР-теста, чтобы выписаться с больничного, если лечение у пациента заняло свыше 7 дней.

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