РИАМО - 6 фев. В столице за сутки выявили 18 856 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 2 495 891 случай Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В столице с воскресенья срок лечения инфекции уменьшен до недели: это значит, что новые правила распространяются на тех, у кого выявят коронавирус, начиная с воскресенья. Горожане смогут прекращать соблюдать самоизоляцию через 7 дней после подтверждения Covid-19, если у них нет симптомов.

Кроме того, отменен карантин для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Это касается и тех, кому ранее было выдано предписание о соблюдении самоизоляции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество случаев Covid-19, выявляемых за сутки в городе, запредельным.

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