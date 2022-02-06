РИАМО - 6 фев. СК проводит доследственную проверку по факту того, что в Одинцовском округе в ночь на воскресенье местный житель во время поездки на квадроцикле по замерзшей реке провалился под лед, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, был обнаружен разлом льда. Его площадь примерно соответствует размерам квадроцикла.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники экстренных служб.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили о пропаже в СНТ «Солнечный берег» в Одинцовском городском округе Владимира Ялунина, который поехал кататься на квадроцикле.