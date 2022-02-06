РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Континентальная хоккейная лига решила не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата, в том числе и в Подольске, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

В ближайшие дни лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне.

Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей, по два в каждой конференции.

КХЛ надеется, что отмена матчей поможет снизить риск заражения коронавирусом среди спортсменов и зрителей.