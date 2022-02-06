РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска эвакуировали четыре «ГАЗели», которые были припаркованы в неположенном месте, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 5 февраля сотрудники ГИБДД по городскому округу Подольск провели работу по эвакуации на спецстоянку автомобилей типа «ГАЗель», припаркованных под запрещающими знаками в микрорайоне Климовск.

Так, с улиц Дмитрия Холодова и Театральной были эвакуированы 4 автомобиля. Эвакуация будет проводиться на регулярной основе.