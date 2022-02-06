РИАМО - 6 фев. Согласована проектная документация на строительство общеобразовательной школы в столичном районе Южное Медведково, на Полярной улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для младшей школы в здании оборудуют 16 учебных классов, кабинеты для изучения иностранных языков и окружающего мира, игровую комнату и три помещения для группы продленного дня. Также будут сделаны гардероб, учительская и кабинет логопеда.
Для учащихся средних и старших классов запланированы универсальные кабинеты, классы для художественного и музыкального образования, изучения анатомии и физиологии, программирования, естественных наук и иностранного языка. Также будут оборудованы кабинеты для практических лабораторных работ по химии, физике и биологии.
Леонов отметил, что для занятия физической культурой предусмотрены два зала, раздевалки, помещения для хранения инвентаря и тренерская. Также будет оборудован гимнастический зал для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо этого, в новой школе появятся актовый зал с артистическими и кладовыми помещениями, библиотека с медиатекой и читательским залом.
В общей зоне расположатся административные помещения, методический кабинет психолога и логопеда. В медицинском блоке будут располагаться кабинет врача, процедурная, прививочная и санузел. Также в трехэтажной школе установят 5 пассажирских лифтов.
На территории школы обустроят площадки для активных игр, футбольное поле и площадку для занятия гимнастикой. Появятся зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, разобьют газон и высадят зеленые насаждения.
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