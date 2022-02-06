РИАМО - 6 фев. Согласована проектная документация на строительство общеобразовательной школы в столичном районе Южное Медведково, на Полярной улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории жилого комплекса на Полярной улице инвестор построит школу на 1100 мест, реализующую обучение по программам начального, основного и среднего образования. При этом в образовательном учреждении будет предусмотрена возможность совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Для младшей школы в здании оборудуют 16 учебных классов, кабинеты для изучения иностранных языков и окружающего мира, игровую комнату и три помещения для группы продленного дня. Также будут сделаны гардероб, учительская и кабинет логопеда.

Для учащихся средних и старших классов запланированы универсальные кабинеты, классы для художественного и музыкального образования, изучения анатомии и физиологии, программирования, естественных наук и иностранного языка. Также будут оборудованы кабинеты для практических лабораторных работ по химии, физике и биологии.

Леонов отметил, что для занятия физической культурой предусмотрены два зала, раздевалки, помещения для хранения инвентаря и тренерская. Также будет оборудован гимнастический зал для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, в новой школе появятся актовый зал с артистическими и кладовыми помещениями, библиотека с медиатекой и читательским залом.

В общей зоне расположатся административные помещения, методический кабинет психолога и логопеда. В медицинском блоке будут располагаться кабинет врача, процедурная, прививочная и санузел. Также в трехэтажной школе установят 5 пассажирских лифтов.

На территории школы обустроят площадки для активных игр, футбольное поле и площадку для занятия гимнастикой. Появятся зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, разобьют газон и высадят зеленые насаждения. ​

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