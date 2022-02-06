РИАМО - 6 фев. В Одинцовском округе пропал Владимир Ялунин, который уехал кататься на квадроцикле. Его ищут с помощью водолазов, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 00:15 поступило сообщение о потерявшемся в СНТ «Солнечный берег» в Одинцовском городском округе. Известно, что мужчина в 18:00 5 февраля уехал в поле на квадроцикле по направлению к храму.

В районе церкви села Козино были обнаружены следы квадроцикла, которые вели в сторону реки Москвы. В месте, где закачиваются следы, на водоеме был разлом. В 01:30 в реке был найден квадроцикл.

В 02:55 к месту происшествия прибыла водолазная группа ЦСООР «Лидер». К 04:30 был распилен лед и сделаны майны на расстоянии 100 м от места, где провалился квадроцикл, чтобы могли работать водолазы. К 06:00 водолазы выполнили 4 погружения, затем работы по поиску были приостановлены.

К поиску пропавшего мужчины привлекаются 9 единиц техники и 30 человек, в том числе 3 единицы техники и 12 человек от МЧС.​