РИАМО - 6 фев. Количество заболевших короновирусной инфекцией в сутки на территории столицы стало запредельным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«25-26 тыс. - это вообще запредельные такие показатели, с которыми мы не сталкивались никогда до этой поры», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Всего в столице вывили 2 477 035 случаев коронавируса, из них за сутки - 22 444.

Коллективный иммунитет от Covid-19 в мегаполисе составляет 63,2%. Полностью вакцинировались от инфекции 6 756 593 человека.

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